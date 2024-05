Blacks Chi perde stasera finisce all’angolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Servirà il PalaCattani delle grandi occasioni per spingere ial sorpasso sull’Akern Libertas Livorno in una serie playoff che si è già rivelata molto combattuta e intensa. Alle 20.30 si alzerà il sipario su gara 3, primo dei due appuntamenti in programma sul parquet faentino a cui seguirà quello di domenica alle 18. I Raggisolaris cercheranno di calare la doppietta per chiudere i conti evitando di tornare mercoledì nell’’inferno’ di Livorno per gara 5. Anche l’Akern non sarà da meno, sostenuta dal suo pubblico caloroso pubblico anche in Romagna, visto che è prevista una nutrita presenza di tifosi toscani. La cornice del big match dunque delle migliori come testimonia ‘la corsa al biglietto’ che c’è stata negli ultimi giorni. I biglietti si possono acquistare on line su LiveTicket oppure nella sede dei Raggisolaris in via Nazario Sauro dalle 9 alle 13, ma non al ...