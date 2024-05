Il doppio ex in tribuna con la morte nel cuore Alessandrini | Recanatese e Vis - che sfida

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Marcoè unex: ha allenato per due stagioni la Vis Pesaro, vincendo anche un campionato di serie D, e per altrettante la(giocando anche un playoff). Domenica sarà al "Tubaldi" (ore 18), si aspettava questo playout? "No, e mi dispiace. Ha rischiato anche l’Ancona, che era partita per vincere il campionato, e questo basta per capire che annata sia stata: strana ed equilibrata, basti pensare che all’andata laera in alto e la stessa Vis era una squadra abituata alla C" Adesso come si mette? "I playout sono partite particolari, che a volte sfuggono alla logica. Chi ci arriva meglio psicologicamente ha più possibilità dell’altra. Non è variando l’allenamento che si può condizionare un risultato, conta moltissimo l’aspetto mentale. ...