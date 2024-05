Emanuela Orlandi - le chat tra Francesca Chaouqui e il monsignore | Dobbiamo far sparire tutto

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ieri, 9 maggio, durante la prima seduta della commissione bicamerale sulla scomparsa die Mirella Gregori il fratello della Vatican Girl Pietro ha parlato di alcunein cui si discuteva del corpo della sorella. E ha detto che le discussioni su Whatsapp erano trae monsignor Angel Vallejo Balda. Gli scambi risalgono al 2014. All’epocaera membro della Cosea, la Commissione di Papa Francesco per mettere in ordine i conti del Vaticano, Balda ne era il presidente. Ma era anche segretario della prefettura degli Affari Economici. Nel novembre 2015 Balda esono stati arrestati in Vatileaks 2, con l’accusa di aver consegnato ai giornalisti Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi documenti segreti. Il giornale Domani ...

