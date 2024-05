Golf - Xander Schauffele da solo al comando del Wells Fargo Championship dopo il primo roun

(Di venerdì 10 maggio 2024) Iisti del PGA Tour avviano un nuovo fine settimana di gare con ild del(montepremi 20 milioni di dollari). L’evento nato nel 2003 sotto il nome di Wachovia, poi tramutato in Quail Hollowper poi giungere alla denominazione attuale, vede alunista al termine deld. Si tratta dell’americano, che completa la prima tornata con un sontuoso -7 (64 colpi). Il battistrada sigla 6 birdie, un bogey ed un prezioso eagle alla buca 7. Per lui sono ben tre le lunghezze di margine sui più immediati inseguitori rappresentati dal ...

