Spalletti sul proprio futuro | “Sono contento così” Poi spiega la scelta del tatuaggio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLucianonon ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Napoli, ma lo ha fatto a pochi minuti dal fischio d’inizio del match del Dall’Ara. Queste le sue parole nell’intervista rilasciata a DAZN: “Ho passato la settimana come sempre, moltoe molto felice supportato dai miei sentimenti che vanno tutti in quella direzione lì. Ioa posto”. Suldello Scudetto,trova una bella chiave di lettura: “E’ da un paio d’anni che sentivo pizzicare,andato a scavare per vedere quello che c’era ed ho trovato questo. Chissà che non approfondisca inper vedere se c’è qualche altra cosa”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.