Accadde oggi | 27 maggio | da Martelli a Baggiani

(Di sabato 27 maggio 2023) 27: daUn giocatore polivalente, amato da tutti. Al punto che i suoi compagni erano pronti a tagliarsi parte dell'ingaggio per farlo rimanere al Filadelfia, come ha scritto Franco Ossola Junior nel volume 'I campioni che hanno fatto grande il Torino'. Il 271923 nasceva Danilo, tre campionati in granata e perito anche lui nella tragedia di Superga. Esattamente dieci anni fa si spegneva Antonio Montico, due scudetti e altrettante coccarde tricolori con la Juventus. Eè il cinquantesimo anniversario dalla scomparsa di Gino, settantadue presenze in Serie A tra Livorno e Fiorentina.