Ecco come scoprire se qualcuno ti sta spiando su Whatsapp (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Se sei preoccupato che la tua privacy possa essere violata, siamo felici di dirti che esiste un modo per scoprire se c’è qualcuno che legge le tue conversazioni personali su Whatsapp. La versione desktop dell’applicazione a cui è possibile accedere dal suo sito web è molto facile da usare, e per chi non è esperto potrebbe essere un problema. Un dettaglio molto importante da notare: di default, si abilita l’opzione “Resta connesso“. Ciò significa che una volta aperto il tuo account Whatsapp sul browser web, rimarrà connesso anche se chiudi la pagina web. Per uscire devi andare nel menu (i tre punti) e selezionare al voce” Esci”. Naturalmente, puoi scegliere anche di non disconnetterti se lo usi per accedere regolarmente. Tuttavia, ciò significa che chiunque potrebbe avere accesso al tuo computer e aprire ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Se sei preoccupato che la tua privacy possa essere violata, siamo felici di dirti che esiste un modo perse c’èche legge le tue conversazioni personali su. La versione desktop dell’applicazione a cui è possibile accedere dal suo sito web è molto facile da usare, e per chi non è esperto potrebbe essere un problema. Un dettaglio molto importante da notare: di default, si abilita l’opzione “Resta connesso“. Ciò significa che una volta aperto il tuo accountsul browser web, rimarrà connesso anche se chiudi la pagina web. Per uscire devi andare nel menu (i tre punti) e selezionare al voce” Esci”. Naturalmente, puoi scegliere anche di non disconnetterti se lo usi per accedere regolarmente. Tuttavia, ciò significa che chiunque potrebbe avere accesso al tuo computer e aprire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Ponte sullo Stretto, costerà 10 miliardi: via libera al decreto: strade e ferrovie, ecco come sarà - Eurosport_IT : Sinner leggendario nella notte contro Alcaraz! L'azzurro batte lo spagnolo in rimonta e vola in finale a Miami ????????… - NicolaPorro : ??Ultima ora?? 'Ha ricevuto l'eucarestia'. Ecco il comunicato ufficiale del #Vaticano: come sta #PapaFrancesco ??… - InfoCilentoWeb : Ecco come presentare le vostre proposte al Comune di #Camerota ???? - MoonLuchy : #coffeebreakla7 Ecco questo faceva il maestro...giusto per capire quanto poco ideologizzata sia la nostra scuola qu… -