Basket B nazionale La Ristopro stecca la prima | vince la Gema 68-54

(Di domenica 5 maggio 2024) I termali silenziano l’attacco fabrianese, i playoff degli uomini di Niccolai iniziano con una sconfitta. Lunedì alle 20.30 gara-2 ancora al PalaTerme MONTECATINI TERME, 5 maggio 2024 – Laperde gara-1 a Montecatini contro la. Lanei playoff coincide con una delle serate offensivamente peggiori della stagione dei cartai, tenuti a soli 54 punti dall’aggressiva difesa della squadra di Del Re. Fabriano, seguita da circa duecento sostenitori al PalaTerme, non riesce mai ad azionare i terminali offensivi Centanni e Negri, che chiudono rispettivamente con 3/13 al tiro e zero punti, e solo le iniziative di Stanic la tengono in corsa nel primo tempo. I biancoblù partono in modo discreto, con l’argentino a condurli al primo vantaggio (14-17 al 10?), poi con il tasso di intensità sempre più alto perdono quota. Savoldelli e ...