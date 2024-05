Pagelle Amici serale 4 maggio | Holden e Mida solita noia - Sarah e Marisol inarrestabili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Nella settima puntata deldidi Maria De Filippi abbiamo assistito a una serie impressionante di polemiche - anche basta, grazie - e a un'eliminazione eccellente. Al ballottaggio finale per l'eliminazione erano arrivati due cantanti: Martina e. A dover abbandonare il talent show condotto da Maria De Filippi è stata Martina, che vede infrangersi il sogno proprio a un passo dalla semifinale. Ecco ledella puntata didi sabato 4. Alessandra Celentano-Rudy Zerbi: voto Bravi. Non per le ignobili scemeggiate - e intendo proprio scemeggiate - che mettono in scena ad ogni puntata del programma e che non fanno ridere neppure la mia gatta (ho sbagliato esempio, in effetti: la mia gatta non ride mai), ma perché sono riusciti a fare percorso netto sino alla ...