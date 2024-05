CM com – Milan - Fonseca con David? Il punto sta nel capire come reagirebbero i tifosi|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 5 maggio 2024) 2024-05-04 23:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Qui non si parla del Sassuolo che vince e dell’Inter che interpreta la partita quasiun’amichevole. Le feste scudetto danno tranquillità e tolgono motivazioni. Esattamente l’opposto avviene ao, ma sponda rossonera. La notizia del sabato sera riguarda l’allenatore che prenderà il posto di Pioli, intenzionato comunque a non far sconti economici sul rimanente anno di contratto. Dopo Lopetegui bocciato dai tifosi, Thiago Motta prenotato da Giuntoli per la Juve, Van Bommel pensato da Ibra e Conceiçao ancora valutato, il nome in pole position è Paulo. Ma pole position non significa che il gran premio per la panchina deve ancora partire. No, la corsa è già partita, anzi è quasi finita. ...