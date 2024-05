Verona-Fiorentina - sfida fra gemelli diversi Tutto il futuro in tre punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Firenze, 5 maggio 2024 –fra amici, quella fra. E questo, sia chiaro, non aiuta e autorizza a vivere in tranquillità la domenica gialloblù-viola. Amiche le tifoserie, da sempre. Buoni i rapporti fra i due club (Amrabat, Barak, Faraoni, tanto per rileggere la lista degli ultimi contatti di... lavoro), ricordi e amarcord da rivivere e rileggere come cartoline preziose., però, si presentano alladi oggi, come. Così uniti, così sensibili l’uno alla realtà dell’altro, ma allo stesso tempo ben consapevoli che dal risultato di questo pomeriggio passano destini opposti. Ilha bisogno di vincere e portarsi dietro piùpossibile per scacciare (o ...