La Casa Azul - i segreti della dimora di Frida Kahlo

A Grande Conquista: Fellipe vence prova de resistência e ganha carro 0km - Michel, da casa Verde, Fellipe Villas, da casa Laranja, e Biel da casa azul, participaram da prova de resistência ... Continua a leggere>>

A Grande Conquista: casa Laranja vence Prova do Carro antes de punição - Fred, Inteligência Artificial de A Grande Conquista 2 (Record), contou que os vileiros sofreriam a terceira consequência se continuassem na Prova de Resistência, que vale um carro 0 km. O que acontece ... Continua a leggere>>

Calciomercato Torino, occhi in casa Verona per il post Vlasic: piace Noslin, ma non è il solo - Ed anche lo stesso colombiano non si sa se rimarrà ancora in Serie A (le avance del Cruz azul sono concrete ... nel processo di rifondazione avvenuto in casa del Verona, Tijjani Noslin ha stupito ... Continua a leggere>>