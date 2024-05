polizia spara lacrimogeni sui manifestanti pro-Gaza in Virginia - Centinaia di manifestanti filo-palestinesi sono stati sgomberati dal campus della Virginia University dalla polizia che ha usato i lacrimogeni. Lo riferisce l'università precisando che 25 persone sono ... Continua a leggere>>

Un professore della Columbia: «Si va verso una triste cerimonia di laurea» - La luce del lettore magnetico si illumina di verde quando passo il mio badge per entrare alla Columbia. Sono passati tre giorni dal momento in cui la polizia di New York, in tenuta antisommossa, ha ri

Primavera georgiana contro l'incubo Putin - Migliaia di giovani in piazza per protestare contro la "legge russa" che permetterebbe di silenziare Ong e giornali d'opposizione. Il Paese è sull'orlo di una