Milena ritrovata viva | la maestra di ballo di Lanciano era scomparsa da 6 giorni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 5 maggio 2024)Santirocco, la 54ennedididallo scorso 29 aprile, è statain Campania. La donna, le cui ricerche si erano concentrate tra Torino di Sangro e Vasto in Abruzzo, anche con battute in mare, è ricomparsa in buona salute. La 54enne è stata trovata dopodi intensa preoccupazione e sforzi da parte delle autorità e dei familiari, i quali avevano lanciato numerosi appelli alla ricerca della donna. Il profilo Facebook diera stato cancellato e il suo telefono risultava spento, aumentando l’ansia per la sua sorte. La sua auto era stata scoperta a Torino di Sangro con una gomma a terra, un dettaglio che aveva alimentato ulteriori timori per la sua incolumità. Alessia Natali, responsabile ...