Il controverso scienziato a caccia di virus è stato infilzato durante l’udienza sulle origini del COVID negli Stati Uniti

(Di domenica 5 maggio 2024) Interrogatorio pubblicodelOggi i repubblicani della Camera dei rappresentanti deglihanno interrogato pubblicamente lo specialista in malattie infettive Peter Daszakun’udienza a Capitol Hill. Si è discusso del coinvolgimento di EcoHealth Alliance di New York City in ricerche sui coronaal Wuhan Institute of Virology, in Cina. Accuse e difeseI democratici hanno respinto le accuse di coinvolgimento di EcoHealth nell’origine della pandemia, ma hanno criticato Daszak per irregolarità nella gestione dei fondi federali. Daszak èaccusato di non aver fornito in tempo un rapporto richiesto e di aver fornito L'articolo proviene da News Nosh.