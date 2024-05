Atletica - l’Italia non decolla con la 4×400 mista alle World Relays | azzurri rimandati al ripescaggio per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) A Nassau (Bahamas) sono incominciate le, i Mondiali di staffette che mettono in palio anche i pass per ledi Parigi 2024. Prima giornata riservatabatterie: le prime due classificate di ogni serie staccano il biglietto per i Giochi, le altre vengono rinviate ai ripescaggi di domani che assegnano gli ultimi sei tagliandi per i Giochi.non è riuscita a raggiungere l’obiettivo con la, oggettivamente la staffetta meno accreditata che il Bel Paese ha presentato in questa rassegna internazionale. Glihanno concluso al quinto posto con il tempo di 3:16.88. Partenza accorta di Lapo Bianciardi (46.22), che ha comunque consegnato un buon testimone ad Alessandra Bonora, capace di risalire fino al terzo ...