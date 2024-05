James Ellroy - la lingua è una sferza

(Di domenica 5 maggio 2024) Nato nel Massachusetts nel 1922, morto a settant’anni nella città di Los Angeles, Freddy Otash è stato uno degli investigatori privati più celebri della storia degli Stati Uniti. «Cerbero» di first appeared on il manifesto.

L.A. CONFIDENTIAL Rai 4, ore 21.20. Con Russell Crowe, Kim Basinger e Kevin Spacey. Regia di Curtis Hanson. Produzione Usa 1997. Durata: 2 ore e 17 minuti LA TRAMA Nella Los Angeles degli anni 50 tre poliziotti indagano sul "Natale di sangue" ( un fattaccio in cui erano morti cinque piedipiatti). ... Continua a leggere>>

Libro thriller Gli incantatori: il mistero nel giallo di james ellroy - È in questa Los Angeles sfavillante e decadente che si dipana la storia avvincente di Gli Incantatori, il romanzo di james ellroy. Tra i suoi personaggi, c'è un detective corrotto, un maestro del ... Continua a leggere>>

Maggio 2024, 10 libri in uscita da non lasciarsi sfuggire - Arriva maggio con tante novità editoriali da tenere d'occhio: ecco 10 imperdibili libri in uscita durante il mese. Continua a leggere>>

La lunga marcia del divorzio: il focus nell’App «la Lettura» - L’istituto del divorzio in Italia rimase un tabù per larga parte del Novecento; la legge che permise lo scioglimento del matrimonio, legata ai nomi del socialista Loris Fortuna e del liberale Antonio ... Continua a leggere>>