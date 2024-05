Lukaku altro anno contro l’Inter - non con la Roma Chance – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 5 maggio 2024) Romelupotrebbe non rimanere allaun. C’è però la possibilità che sia ancora avversario del, Gianluca Di Marzio lo dice su Sky Sport.GIRO –giro, altra corsa. Romelurischia di cambiare squadra per il quartoconsecutivo, Gianluca Di Marzio dà la notizia. Dopo Chelsea, Inter eci potrebbe essere una nuova esperienza per il calciatore belga. La sensazione è che sarà ancora avversario del, però con un’altra maglia. Il Chelsea segue Victor Osimhen, il Napoli sta valutando per chiudere la cessione di richiedere 80-90 milioni e unapartita formata dallo stessoe da un giovane. Inter-News - ...