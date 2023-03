NASCAR Cup Series | Richmond apre la parentesi short-track

(Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo un road course molto particolare come quello del COTA, laCupsi sposta in Virginia per un significativo tridente di competizioni su. Il primo sarà ilRaceway, evento che precederà nell’ordine Bristol (Dirt) e Martinsville. Ci sarà da divertirsi nel particolare catino americano che non ha eguali nel calendario della Cup. Le quattro curve hanno una pendenza di 14°, la metratura è di 0.7 miglia. L’unico esempio negli USA potrebbe essere l’Iowa Speedway, catino che non è più presente nel calendario delle tre categorie nazionali (Cup/Xfinity/Truck). L’uomo da tenere in considerazione è Kyle Busch, #8 del RCR (Chevy) che vanta ben cinque affermazioni nella Toyota Owners 400. Il due volte campione, abile a primeggiare nel 2009, 2010, 2011, 2012 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mano37Beck : Agenda do Automobilismo (31/03 e 01/04): 31/03: 20:45 - F3 - Sprint Race 22:30 - F1 - FP3 01/04: 0:20 - F2 - Sp… - P300it : #NASCAR | Cup Series: l'Hendrick Motorsports ha vinto parzialmente l'appello presentato contro le penalità inflitte… - NascarLiveITA : La stagione della Cup Series cambia volto L'appello toglie le penalità in punti all'Hendrick Motorsports ma lascia… - Motorsport_IT : #Nascar | Raikkonen non correrà le prossime gare con Trackhouse Project 91 - Giovysp_ : Arriva “Stage Four” il podcast sulla Nascar Cup Series dove parleremo dei temi clou della settimana! Primo episodio… -

Griglia mai così ricca di campioni La sesta gara della stagione dellaSeries era probabilmente una delle più attese degli ultimi anni. Sul Circuit of the Americas di Austin infatti era di scena, oltre ai piloti abituali che partecipano alla principale ...Oltre all'esordio stagionale della MotoGP in Portogallo, i tifosi statunitensi si sono potuti godere l'attesa sfida tra due ex campioni del mondo F1: nella tappa dellaSprintsul Circuit ...Per quanto riguarda la Innovative Car (alla sua prima apparizione alla 24 Ore di Le Mans), si tratta di una versione modificata della vettura Next Gen che ha gareggiato nella2022 e, ...

NASCAR Cup Series, Richmond apre la parentesi short-track OA Sport

La chiara intenzione del Project 91, già affermata, è quella di schierare "piloti di livello mondiale provenienti da altre discipline per competere ai massimi livelli della NASCAR". Dopo aver corso co ...Francesco Gritti | L'evento NASCAR dell'anno lascia tutti, addetti ai lavori, fan e spettatori occasionali, con l'amaro in bocca. Nonostante le molte ...