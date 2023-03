Matri | «Di Maria come Messi | sull’Europa League…»

(Di venerdì 31 marzo 2023) Le parole di Alessandro, ex attaccante della Juventus, sulla stagione della squadra di Allegri. I dettagli Alessandroha parlato della Juventus al al Corriere della Sera. PAROLE – «Diè un fuoriclasse, ildella Serie A. Quando è in giornata indirizza da solo qualsiasi partita. Certo, nel nostro campionato pure Kvara e Osimhen stanno facendo cose eccezionali, ma Diha giocate superiori a tutti, c’è poco da fare. Europa League? Sì, la Juve è decisamente attrezzata per prendersi i palcoscenici più importanti. E da qualche tempo Allegri ha trovato anche la quadra a livello tattico. La solidità difensiva, per esempio, è oggi adeguata ai traguardi più importanti. Il sorteggio non è certo stato dei migliori, va detto: subito lo Sporting Lisbona, che ha fra l’altro eliminato ...

