Gli esperti, 'gastroenterologi e medici base insieme per migliorare percorso paziente' (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. - "Abbiamo lavorato in questi ultimi mesi con i colleghi della Fismad nella definizione di percorsi di cura integrali, cercando la strada migliore per avvicinare la gestione territoriale ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. - "Abbiamo lavorato in questi ultimi mesi con i colleghi della Fismad nella definizione di percorsi di cura integrali, cercando la strada migliore per avvicinare la gestione territoriale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : La fermezza dell’Italia garantisce un’altra possibilità di sopravvivenza ai motori a combustione, anche dopo il 203… - DatiGovIT : RT @AnacNazionale: ??Come si misura la corruzione? ??Nel mese di marzo 2023 #Anac ha organizzato e svolto un ciclo di tre webinar sul progett… - Giornaleditalia : Gli esperti, 'gastroenterologi e medici base insieme per migliorare percorso paziente' - vivereitalia : Gli esperti, 'gastroenterologi e medici base insieme per migliorare percorso paziente' - RasoRosetta : RT @CafCisl: La Presidente #CafCISL Giovanna Ventura a Lamezia Terme incontra gli esperti fiscali da tutta la regione:'Le nostre sedi sono… -