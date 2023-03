Salvini illustra il nuovo codice: “Così sblocchiamo gli appalti. Basta con i no” (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempi ridotti, più fiducia nei sindaci e nelle imprese e diminuzione dei gradi di progettazione da tre a due. Affidamenti diretti per opere fino a 150mila euro e stop ai no alle realizzazione da parte di tutti gli enti pubblici coinvolti e sostituzione con il principio del sì condizionato. E ancora suddivisione in lotti dei lavori per aumentare la partecipazione alle piccole e medie imprese. Sono alcuni degli elementi del nuovo codice degli appalti, approvato dal consiglio dei ministri, che ieri il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha illustrato in un colloquio con la stampa. «Semplifichiamo e velocizziamo l'intero settore dei lavori pubblici. Dalla sua applicazione, prevista operativamente a partire dal primo luglio, contiamo di risparmiare un anno di tempo rispetto alla tempistica attuale ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempi ridotti, più fiducia nei sindaci e nelle imprese e diminuzione dei gradi di progettazione da tre a due. Affidamenti diretti per opere fino a 150mila euro e stop ai no alle realizzazione da parte di tutti gli enti pubblici coinvolti e sostituzione con il principio del sì condizionato. E ancora suddivisione in lotti dei lavori per aumentare la partecipazione alle piccole e medie imprese. Sono alcuni degli elementi deldegli, approvato dal consiglio dei ministri, che ieri il ministro delle Infrastrutture, Matteo, hato in un colloquio con la stampa. «Semplifichiamo e velocizziamo l'intero settore dei lavori pubblici. Dalla sua applicazione, prevista operativamente a partire dal primo luglio, contiamo di risparmiare un anno di tempo rispetto alla tempistica attuale ...

