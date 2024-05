Calendario Europei taekwondo 2024 oggi | orari 10 maggio - dove vederli in tv e streamin - italiani in gara

(Di venerdì 10 maggio 2024) Seconda giornata di competizioni in quel di Belgrado, città della Serbia che ospita questa settimana i Campionatidi, venerdì 10, saranno tre gli azzurri impegnati sul tatami, tra cui spicca l’attesissimo Vito Dell’Aquila. Il Campione Olimpico in carica sarà della partita nella categoria -58 kg, affrontando agli ottavi di finale il vincente tra il finlandese Otto Susiluoto e l’albanese Ernest Merdanaj. Nella categoria -53 kg spicca invece Sarah Al Halwani, pronta a misurarsi agli ottavi con la bulLuca Patakfalvy. Antonio Bossolo (K44 -64 kg) è chiamato invece a sfidare ai quarti Daniil Sidorov. Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato, gliesatti, il palinsesto tv e ...

La Nazionale azzurra di Taekwondo si prepara per l’ultimo impegno di rilievo prima dei Giochi Olimpici, con i Campionati Europei Senior G4 e i Campionati Europei di Para Taekwondo G4/G2, che si svolgeranno a Belgrado , in Serbia, dal 9 al 12 maggio. ...

A Belgrado hanno preso il via gli European Taekwondo Championships 2024 , con tre atleti azzurri che hanno debuttato nella prima giornata di gare. Martina Corelli, -49 kg, ha affrontato Jade Castillo, cedendo per 0 round a 2. Successivamente Daniel ...

Va in archivio senza podi per l’Italia la giornata inaugurale dei Campionati Europei 2024 di Taekwondo , in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Quest’oggi, sulle quattro categorie di peso previste, erano impegnati tre atleti azzurri con ...

