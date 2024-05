La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni all'insegna della cautela, in scia alla chiusura mista degli indici azionari Usa e in attesa di ulteriori indicazioni dalla stagione delle trimestrali societarie. In apertura il listino di riferimento Nikkei ...

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,79%) - borsa: tokyo, apertura in rialzo (+0,79%) - La borsa di tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in aumento, trainata dall'ottimismo a Wall Street e dalle rinnovate aspettative di una riduzione dei tassi di interesse negli Stati Uniti. In a ...

Nexi svetta a Piazza Affari (+6,6%) dopo i conti superiori alle attese - Nexi svetta a Piazza Affari (+6,6%) dopo i conti superiori alle attese - Avvio cauto per i principali listini del Vecchio Continente, con l’attenzione degli investitori rivolta alle trimestrali: oggi tocca a Enel e Pirelli. Bper scivola in fondo al listino (-5,6%) dopo ...

Le banche frenano il FTSEMib in avvio - Le banche frenano il FTSEMib in avvio - BPER Banca potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di giornata, dopo la diffusione dei risultati finanziari del 1° trimestre 2024. Per l’esercizio 2024 il management conferma una guidance ...