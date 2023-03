Russia, arrestato un reporter del Wall Street Journal: è accusato di spionaggio (Di giovedì 30 marzo 2023) Un reporter del Wall Street Journal che lavorava come corrispondente da Mosca è stato arrestato con l’accusa di spionaggio. Si chiama Evan Gershkovich, è americano ed è accreditato presso il Ministero degli Esteri russo. A dare la notizia, Interfax, citando un comunicato dei servizi di intelligence russi Fsb: “Agendo su istruzione della parte americana, raccoglieva L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Undelche lavorava come corrispondente da Mosca è statocon l’accusa di. Si chiama Evan Gershkovich, è americano ed è accreditato presso il Ministero degli Esteri russo. A dare la notizia, Interfax, citando un comunicato dei servizi di intelligence russi Fsb: “Agendo su istruzione della parte americana, raccoglieva L'articolo proviene da Inews24.it.

