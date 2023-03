Papa Francesco al Gemelli, gli auguri di pronta guarigione di Mattarella e la preoccupazione di Biden per la salute del Pontefice – Il video (Di giovedì 30 marzo 2023) È trascorsa «tranquillamente» la prima notte al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco, ricoverato ieri per «una lieve infezione respiratoria, una bronchite». Secondo quanto reso noto da Matteo Bruni, direttore della sala stampa del Vaticano, il quadro clinico del Pontefice «è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate». Le condizioni di Papa Francesco sono definite «buone» dai medici che lo stanno curando, che si dicono «fiduciosi» sulla sua ripresa. Quanto alle dimissioni del Santo Padre dal Gemelli, però, nessuno si sbilancia e prevale una linea di prudenza. Bergoglio dovrebbe rimanere ricoverato ancora per almeno 2-3 giorni prima di essere dimesso. E in queste ore si moltiplicano i messaggi di sostegno e gli auguri di ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) È trascorsa «tranquillamente» la prima notte al Policlinicodi Roma per, ricoverato ieri per «una lieve infezione respiratoria, una bronchite». Secondo quanto reso noto da Matteo Bruni, direttore della sala stampa del Vaticano, il quadro clinico del«è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate». Le condizioni disono definite «buone» dai medici che lo stanno curando, che si dicono «fiduciosi» sulla sua ripresa. Quanto alle dimissioni del Santo Padre dal, però, nessuno si sbilancia e prevale una linea di prudenza. Bergoglio dovrebbe rimanere ricoverato ancora per almeno 2-3 giorni prima di essere dimesso. E in queste ore si moltiplicano i messaggi di sostegno e glidi ...

