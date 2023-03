Motomondiale: Bagnaia punta al bis in Argentina, 'Ducati qui non ha mai vinto ma pista mi piace' (Di giovedì 30 marzo 2023) Termas de Rio Hondo, 30 mar. -(Adnkronos) - Dopo aver vinto la prima Sprint nella storia della MotoGP a Portimao, concedendo anche il bis nella gara della domenica, adesso Francesco 'Pecco' Bagnaia vuole scrivere un'altra pagina storica per la Ducati: provare a vincere a Termas de Rio Hondo, circuito dove la Rossa di Borgo Panigale non è mai riuscita a raccogliere un successo in top class. "La Ducati non ha mai vinto su questa pista, eppure è un circuito che mi piace, secondo me possiamo dimostrare di essere cresciuti molto – ha detto il campione del mondo in carica ai microfoni di Sky Sport –. Possiamo essere comunque davanti, se riusciamo a lavorare bene. Cercheremo di partire dalle prime posizioni per essere competitivi anche nella Sprint". Nel corso della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Termas de Rio Hondo, 30 mar. -(Adnkronos) - Dopo averla prima Sprint nella storia della MotoGP a Portimao, concedendo anche il bis nella gara della domenica, adesso Francesco 'Pecco'vuole scrivere un'altra pagina storica per la: provare a vincere a Termas de Rio Hondo, circuito dove la Rossa di Borgo Panigale non è mai riuscita a raccogliere un successo in top class. "Lanon ha maisu questa, eppure è un circuito che mi, secondo me possiamo dimostrare di essere cresciuti molto – ha detto il campione del mondo in carica ai microfoni di Sky Sport –. Possiamo essere comunque davanti, se riusciamo a lavorare bene. Cercheremo di partire dalle prime posizioni per essere competitivi anche nella Sprint". Nel corso della ...

