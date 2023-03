Medici e infermieri, stipendi più alti e aumento straordinari: le novità (Di giovedì 30 marzo 2023) Più soldi a chi lavora al pronto soccorso e più libertà alle Asl per le assunzioni di nuovi Medici, stop ai Medici gettonisti e maggiore flessibilità per l’arruolamento dei Medici specializzandi e dei camici bianchi stranieri. Sono tante le novità che dovrebbero dare un po’ di respiro alla sanità italiana, introdotte dal ministro alla Salute Schillaci nel decreto Bollette in accordo con il collega dell’Economia. stipendi più alti in pronto soccorso e aumento straordinari Secondo il decreto, i Medici che lavorano nei pronto soccorso avranno diritto a un aumento di stipendio. Verrà inoltre incrementato il compenso per gli straordinari: un’ora di lavoro aggiuntivo sarà pagata 100 euro, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 marzo 2023) Più soldi a chi lavora al pronto soccorso e più libertà alle Asl per le assunzioni di nuovi, stop aigettonisti e maggiore flessibilità per l’arruolamento deispecializzandi e dei camici bianchi stranieri. Sono tante leche dovrebbero dare un po’ di respiro alla sanità italiana, introdotte dal ministro alla Salute Schillaci nel decreto Bollette in accordo con il collega dell’Economia.piùin pronto soccorso eSecondo il decreto, iche lavorano nei pronto soccorso avranno diritto a undio. Verrà inoltre incrementato il compenso per gli: un’ora di lavoro aggiuntivo sarà pagata 100 euro, ...

