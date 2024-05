Stretto di Messina chiede al Mase tre mesi in più per il ponte

(Di giovedì 9 maggio 2024) La societàdi, nell'ambito della procedura in corso di valutazione di impatto ambientale, di concerto con il contraente generale Eurolink, ha ritenuto opportuno di rire al, una sospensione di 120 giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta che, con i nuovi termini temporali, sarà consegnata entro metà settembre 2024. "La decisione - spiega l'ad, Pietro Ciucci - è motivata dalla eccezionale rilevanza dell'opera e riflette la volontà e il massimo impegno della Società nel fornire puntuali ed esaurienti risposte alle richieste di integrazioni e chiarimenti".

I cantieri per il Ponte sullo Stretto avrebbero dovuto aprire in estate, secondo le dichiarazioni di qualche mese fa del ministro Salvini e dell'ad Pietro Ciucci. Proprio quest'ultimo, però, oggi ha detto che il progetto esecutivo arriverà solo ...

