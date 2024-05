Superbonus - Confindustria | No a misure retroattive

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di giovedì 9 maggio 2024) Maurizio Marchesini, vicepresidente uscente per le filiere e le medie imprese e prossimo vicepresidente per il lavoro e le relazioni industriali (con la presidenza di Emanuele Orsini): «Migliaia di imprese e cittadini devono poter vivere in uno Stato in cui la certezza del diritto consenta ragionate scelte d’investimento pluriennali, non modificabili da interventi retroattivi»