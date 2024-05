Divorzio Storia e immagini del referendum che cambiò l’Italia - Carocci editore

Thiene-Sarcedo. E’ morto Michele Dalla Fontana, lottò per il divorzio e l’aborto - Thiene-Sarcedo. E’ morto Michele Dalla Fontana, lottò per il divorzio e l’aborto - Molto impegnato negli anni dei referendum per il divorzio e per l’aborto. Aveva ricordi della lotta di Liberazione, vissuti da ragazzo nella sua Sarcedo. Una lunga militanza, fino alla fine, nell’ ...

Al Polo '900, la mostra "Il NO che cambiò l’Italia. Cinquant’anni dal referendum sul divorzio” - Al Polo '900, la mostra "Il NO che cambiò l’Italia. Cinquant’anni dal referendum sul divorzio” - Ci sono NO che cambiano la storia, uno di questi è quello arrivato dalla società italiana nel suo primo referendum abrogativo, quello per l’abolizione della legge sul divorzio, voluto dalla Democrazia ...

E la Lazio unì… nel giorno del divorzio - E la Lazio unì… nel giorno del divorzio - Era la Lazio delle pistole e dei palloni raccontata da Guy Chiappaventi in un meraviglioso libro a tinte biancocelesti, era la squadra di Chinaglia e ...