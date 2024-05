Prato - al Buzzi parte il percorso formativo per operatori della maglieria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 - Scuola, formazione e mondo delle imprese finalmente connessi garantendo capacità di risposta immediata alle richieste del mercato del lavoro. Non si tratta di un sogno mameravigliosa realtàproposta formativa nata dalla collaborazione tra FormArti srl, agenzia formativa di Confartigianato Imprese, accreditata dalla Regione Toscana, e Gi Group, società di Gi Group Holding – la prima multinazionale italiana del lavoro – che si occupa di Temporary, Permanent e Professional Staffing e ITS MITA Academy, l’Istituto Tecnologico Superiore professionalizzante che trasforma il sogno di lavorare nel mondomoda in realtà concreta. Il, “Operatorecon specializzazione ...