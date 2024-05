Una ditta è sparita coi miei soldi e ora il giudice fa pagare me: in Italia violare le leggi conviene - Una ditta è sparita coi miei soldi e ora il giudice fa pagare me: in Italia violare le leggi conviene - "Oltre il danno anche la beffa: la giustizia mi chiede di versare 4500 euro a una persona che ha lavorato un’ora presso casa mia". Dal blog Sostenitore ...

Moncada (Esselunga) e l’editore Rossi indagati per finanziamento illecito nell’inchiesta di Genova. Signorini non risponde al gip - Moncada (Esselunga) e l’editore Rossi indagati per finanziamento illecito nell’inchiesta di Genova. Signorini non risponde al gip - L’inchiesta della procura di Genova segue diversi filoni che continuano a emergere di giorno in giorno. L’ultimo riguarda il consigliere di amministrazione di Esselunga, Francesco Moncada, e l’editore ...

Imprese, Sacchi (Family business forum): “Ogni impresa nasce da una persona e da una famiglia” - Imprese, Sacchi (Family business forum): “Ogni impresa nasce da una persona e da una famiglia” - Lecco, 09 mag. – (Adnkronos) – “Ogni impresa nasce da una persona e quindi in una famiglia, poi evolve nel tempo: ma la cosa importante è la dipendenza della famiglia dall’impresa. Ovvero, è un’impres ...