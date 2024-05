La Napoli segreta di Liberato e di Francesco Lettieri

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un fenomeno enigmaticoè una città ricca di segreti, e tra di essi si cela il mistero di, un cantante incappucciato che è emerso dal nulla il 14 febbraio 2017 su YouTube con il brano “Nove maggio”. Da allora, è diventato un fenomeno musicale senza precedenti. I suoi brani hanno superato gli 80 milioni di streaming, e i suoi concerti, in cui non mostra mai il volto, sono diventati eventi imperdibili, dall’epico stadio Maradona difino alla rinomata Kesselhaus di Berlino, passando per l’incantevole Ippodromo di San Sirò. Un Patrimonio di Misteriè una città intrisa di storia e tradizione, e ogni vicolo e palazzo custodisce i suoi segreti. Da leggende come il Munaciello e la sirena Partenope, a rituali come il sangue di San Gennaro e l’Ovo sotto il Castello, c’è un solo di mistero ...

L’attesa è finita, questa notte andrà in scena al The Space Cinema di Napoli il film “Il segreto di Liberato” . Allo scoccare della mezzanotte tra l’8 e il 9 maggio (data-simbolo del cantante ndr), la pellicola dedicata all’artista dall’identità ...

Tempo di lettura: 2 minutiEra presente in incognito alla anteprima di mezzanotte del suo film ‘Il segreto di Liberato ’ al cinema The Space di Fuorigrotta a Napoli , per un 9 maggio davvero speciale: Liberato , il cantautore napoletano dall’identità ...

Liberato Ferrara sicuro: "Il Napoli ha già scelto il nuovo allenatore" - liberato Ferrara sicuro: "Il napoli ha già scelto il nuovo allenatore" - Stando a quanto riferito dal giornalista il club partenopeo avrebbe già scelto l'allenatore per la prossima stagione.

ALLENAMENTO - Napoli, Kvaratskhelia e Dendoncker in gruppo, personalizzato per Raspadori, palestra per Zielinski - ALLENAMENTO - napoli, Kvaratskhelia e Dendoncker in gruppo, personalizzato per Raspadori, palestra per Zielinski - Il napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 36esima giornata di ...

Liberato al cinema in incognito alla prima del suo film a Napoli: «Mi sono divertito da matti» - liberato al cinema in incognito alla prima del suo film a napoli: «Mi sono divertito da matti» - Era presente in incognito all'anteprima di mezzanotte del suo film "Il segreto di liberato" al cinema The Space di Fuorigrotta a napoli, per un 9 maggio davvero speciale: liberato, il cantautore ...