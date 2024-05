Ultime Notizie Roma del 09-05-2024 ore 16 | 10

(Di giovedì 9 maggio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno grido di sul mio corpo decido io gli Stati Generali della natalità la ministra Eugenia Roccella non è riuscita a pronunciare il suo intervento dopo la contestazione dei giovani che hanno proseguito a lungo Orlando Vergogna Vergogna il lunedì casa Gigi di Paolo ha dato la parola a uno dei ragazzi una di loro è salita sul palco a letto un volantino rivendicando parole come educazione senza affettiva parole ha detto che non hanno avuto ha avuto da nessun ministro Ha poi aggiunto tutti i nostri corpi Decidiamo noi quando la ragazza terminato di leggere il volantino e decisa sul palco la ministra Rossella ha provato di nuovo a pronunciare il suo intervento ma a quel punto sono ripresi Vergogna Vergogna dei giovani la ministra commentato da palco Nessuno ha detto che qualcun altro decide ...

