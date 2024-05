Voragine al Quadraro - Gualtieri | Iniziate le operazioni di riempimento – VIDEO

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 maggio 2024 – ”Siamo in via Sestio Menas al, dove sonoledidella”. Così sui social il sindaco di Roma Roberto. ”Subito dopo il crollo della strada, il 28 Marzo scorso, abbiamo avviato le indagini necessarie per la messa in sicurezza delle aree interessate da questa enorme buca. Pensate, questaè grande circa 1.600 metri cubi, pari a 120 betoniere, profonda 12 metri. Avendo definito il quadro, anche a seguito della rottura della conduttura idrica, subito riparata da Acea, i tecnici del Dipartimento hanno deciso di procedere direttamente al, a partire dalla serie di carotaggi sul lato scuola che sono stati utilizzati come punti di iniezione del materiale ...

