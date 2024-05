Calcio | Arsenal Jorginho rinnova Felice di restare in questa famiglia

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Qui mi sono subito sentito parte di qualcosa di grande", dice il 32enne azzurro LONDRA (INGHILTERRA) -resta all'. Il centrocampista della Nazionale azzurra, con i "gunners" dal gennaio del 2023, ha firmato un rinnovo che dovrebbe essere di una sola stagione. Il 32enne italo-brasili

