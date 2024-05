Calcio | Di Francesco Con l' Inter un jolly per raggiungere la salvezza

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il tecnico del Frosinone: "Dobbiamo concentrarci solo su noi stessi" FROSINONE - Impegno casalingo per il Frosinone che ospiterà domani sera nell'anticipo del venerdì l', in uno Stirpe gremito in ogni ordine di posto. Una sfida davvero delicata e complessa per l'undici di mister Eusebio Di Fran