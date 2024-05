Ahia - ora sta proprio nera Ida Platan - gesto choc sui social | Ma che vuole?

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 maggio 2024) Non si fa altro che parlare di Idao in queste ore. Come ormai è noto, la sua avventura a Uomini e Donne purtroppo per lei si è rivelata essere fallimentare. Non è rimasta convinta da nessuno dei due corteggiatori rimasti, Pierpaolo e Mario, e quindi ha lasciato il trono senza fare alcuna scelta. E ancora una volta è stata costretta a restare senza un fidanzato. Idao ora che è al di fuori di Uomini e Donne ha anche fatto un. E il pubblico è rimasto letteralmente sconcertato. Tra l’altro, a proposito della tronista, si è vociferato che abbia risentito Alessandro Vicinanza. Ma tornando a quanto accaduto nelle ultime ore, la situazione potrebbe essersi infiammata in maniera davvero notevole. Leggi anche: “Eccola la svolta”. Idao e il famoso ex ...