Putin fa sfilare le atomiche e avvisa l’Occidente

(Di giovedì 9 maggio 2024) Incassata la quinta rielezione come presidente della Federazione Russa, Vladimircontinua a mostrare i muscoli e a spaventare. L’ultima esibizione di forza, più dei raid con cui l’aviazione del Cremlino sta continuando a martellare l’intera Ucraina di Volodymyr Zelensky, è stata la Parata della Vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca, in cui si è celebrato il 79esimo anniversario della vittoria sovietica nella seconda guerra mondiale. Un evento molto sentito in Russia, al quale hanno partecipato oltre 9mila militari, al termine del quale lo Zar ha tenuto il suo canonico discorso, facendo il punto sulla situazione e spiegando che le forze nucleari del Paese sono sempre pronte all’azione. “Non permetteremo a nessuno di minacciarci. Le nostre forze strategiche sono sempre in allerta”, ha tuonato il presidente russo, aggiungendo tuttavia che ...