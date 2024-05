Nuovo Film de Il Signore degli Anelli - il regista sarà Andy Serkis

Oggi è un gran giorno per tutti i fan di Il Signore degli Anelli . Dopo che l’audiolibro è arrivato anche da noi in Italia su Audible, le sorprese non finiscono qui. La Warner Bros. ha appena annunciato che un nuovo capitolo della saga creata da ...

Warner Bros. ha annunciato un nuovo film de Il Signore degli Anelli per il 2026; la pellicola è attualmente in fase di scrittura, ad opera di Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, autori della trilogia originale, e si intitolerà The Hunt For ...