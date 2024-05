Marietta Tidei - insieme a Renzi e Stefanell - a Ventotene per omaggiare Altiero Spinelli

Elezioni Basilicata : Fi stacca la Lega - tracollo M5s. Decisivi per Bardi Azione e la lista vicina a Renzi : insieme oltre il 14% Fdi primo partito ma non sfonda. Tiene il Pd, che però perde un punto rispetto alle politiche del 2022. Al centrosinistra non è bastato l’exploit (11,2%) della lista civica Basilicata Casa Comune dell’imprenditore cattolico Angelo Chiorazzo per ...

Europee - Renzi e il patto con Bonino : insieme per gli Stati Uniti d’Europa Le elezioni Europee si stanno dimostrando una vera prova di equilibrio per le forze politiche italiane. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi ha sempre scelto la via in solitaria per la sua campagna elettorale, ma qualcosa è cambiato e si piazza ...