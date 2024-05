Hong Kong - la Grande Mela d' oriente

(Di giovedì 9 maggio 2024) Le leggi liberticide volute da Pechino non l’hanno resa meno attraente per i turisti. Fra nuovi musei, templi urbani, locali alla moda e quartieri unici, mantiene vivo un dinamismo degno di New York. Il nostro viaggio nella città «incancellabile». Per salire su Victoria Peak e guardare la baia luccicare al tramonto non ci sono più le file di una volta, le serpentine spazientite di gente in attesa. Una mezz’ora scarsa e si è già sul trenino a cremagliera che s’arrampica sulla montagna con una diagonale da vertigini, aggrappati ai sostegni per non precipitare all’indietro. Poi un’indigestione di scale mobili e dritti verso la Sky Terrace 428 (quanti i metri sul livello del mare), per la foto dei desideri con i grattacieli laggiù in posa. Su «Avenue of the stars», il lungomare delle stelle che ogni sera osserva le intermittenze ubriache degli alberghi e della ruota panoramica, si trova ...

Hong Kong, il tribunale vieta "Glory to Hong Kong" la canzone per la democrazia - hong kong, il tribunale vieta "Glory to hong kong" la canzone per la democrazia - La Corte d'Appello di hong kong ha emesso un divieto sulla canzone pro-democrazia "Glory to hong kong". La canzone, divenuta simbolo delle proteste del 2019 nella regione amministrativa speciale, è ...