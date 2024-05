Spunta un nuovo video di Falcinelli | Non ho fatto nulla - posso pagare una cauzione Gli agenti | Così è corruzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 maggio 2024 – Uninedito fornisce nuovi dettagli sul brutale arresto di Matteo, il 26enne italiano fermato in un night club, poi costretto a subire violenze per mano degli. Nel filmato, che sarebbe anche questo registrato da una bodycam dei poliziotti, si vede il ragazzo seduto nella stazione di polizia di Miami North. Provato e con il volto ferito supplica: “Per favore non ho. Sono disposto aanche una”. Glirispondono che "non è il caso di parlare di pagamenti perché in questo paese non funzionae potremmo contestarti la”. Matteo ribatte: “Non vi rigirate le cose, io non ho detto questo, non dite cose sbagliate”. I poliziotti quindi ...