Lecco, 09 mag. – (Adnkronos) – “Il ruolo della banca è sempre delicato e credo molto a una veste come partner dell’impresa, nel lungo periodo e non mordi e fuggi: un ruolo di ascolto, perché ogni azienda è diversa e ha proprie e peculiarità”. ...

“Per noi è importante ascoltare, capire e poter indirizzare” "Il ruolo della banca è sempre delicato e credo molto a una veste come partner dell'impresa, nel lungo periodo e non mordi e fuggi: un ruolo di ascolto, perché ogni azienda è diversa e ha ...

(Adnkronos) – "Il ruolo della banca è sempre delicato e credo molto a una veste come partner dell'impresa, nel lungo periodo e non mordi e fuggi: un ruolo di ascolto, perché ogni azienda è diversa e ha proprie e peculiarità". L'analisi è di Marco ...

Mandelli (Bper): "Per noi è importante ascoltare, capire e poter indirizzare" - Mandelli (Bper): "Per noi è importante ascoltare, capire e poter indirizzare" - "Il ruolo della banca è sempre delicato e credo molto a una veste come partner dell'impresa, nel lungo periodo e non mordi e fuggi: un ruolo ...

Family business forum, Mandelli (Bper): "Ruolo della banca come partner nel lungo periodo" - Family business forum, Mandelli (Bper): "ruolo della banca come partner nel lungo periodo" - "Il ruolo della banca è sempre delicato e credo molto a una veste come partner dell'impresa, nel lungo periodo e non mordi e fuggi: un ruolo di ascolto, perché ogni azienda è diversa e ha proprie e pe ...

Banca di Pescia e Cascina: sì al bilancio. "Sostegno concreto al territorio" - banca di Pescia e Cascina: sì al bilancio. "Sostegno concreto al territorio" - Il Teatro Pacini di Pescia ha fatto da cornice all’Assemblea dei Soci di banca di Pescia e Cascina che ha detto “si” al bilancio 2023. Un bilancio all’insegna dell’incremento dei volumi, dell’abbattim ...