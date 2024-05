Utile quasi raddoppiato per Nissan nel 2023

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Utiliraddoppiati per, sostenuti dalla svalutazione dello yen in un contesto di progressiva ripresa della domanda del mercato delle quattro ruote. Nell'anno fiscale concluso a fine marzo il risultato netto si assesta a 426,6 miliardi di yen, equivalenti a 2,54 miliardi di euro, un fatturato in crescita del 19,7% a un livello record di 12.690 miliardi di yen, e l'operativo salito di oltre il 50% a 568,7 miliardi. L'aumento delle immatricolazioni in Nord America e in Europa contribuisce a un progresso del 4,1% delle vendite su scala globale, pari a 3,44 milioni di veicoli. Meno incoraggianti i numeri dalla Cina, dove la penetrazione del marchio ha visto una contrazione del 24,1% con 794mila vetture. "Abbiamo migliorato la nostra solidità finanziaria in un contesto commerciale difficile, caratterizzato dalla ...