Autonomia - no grazie Xi vuole la Banca centrale cinese tutta per sé

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nelle stesse ore in cui il presidente, Xi Jinping, concludeva la sua tre giorni in Europa (qui l’intervista all’economista Alberto Forchielli) su una delle più potenti e importanti banche centrali del mondo, la People bank of China (Pboc) si addensavano nubi minacciose. E il motivo è presto spiegato: tra i tentativi, finora piuttosto vani, di Pechino di rilanciare l’economia del Dragone, da anni fiaccata dalla atavica crisi del mattone e da consumi costantemente depressi, c’è quello di aumentare il grip del partito sulla finanza e le sue istituzioni. A Xi non sembra importare più di tanto del fatto che capitali e paperoni abbiano ormai abbandonato la Repubblica popolare, asfissiati dal governo e dalla sfiducia verso le sue politiche. E così nel mirino del partito comunista è finita proprio la. Premessa: il ...

