Maestra aggredita ad Ostia - Falconi ai consiglieri | Ostia non è Caivano Evitiamo la stampa

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 – “Adesso perché questa violenza l’ha fatto una persona che si chiama Spada… ma vi posso raccontare di molte mamme che hanno fatto violenze ben più gravi sugli insegnanti da un punto di vista psicologico”. Così il presidente del Municipio X di Roma, Mario, durante la seduta del Consiglio di oggi, si è rivolto all’Aula parlando del caso dellada una donna della famiglia Spada perché aveva rimproverato il figlio (leggi qui), invitando maggioranza e opposizione a rispettare la volontà della scuola di non creare troppo clamore e di non avere giornalisti sul posto”. ”Mi ha chiamato adesso la vicepreside riferendo che tra ieri e oggi ci sono stati continuamente giornalisti eccetera – ha esordito – Mi ha detto: ‘non vogliamo vedere giornalisti, non vogliamo ...

"Senza concessione gli stabilimenti di Ostia devono rimanere chiusi”. Il Comune di Roma diffidato dall’associazione Mare Libero - "Senza concessione gli stabilimenti di ostia devono rimanere chiusi”. Il Comune di Roma diffidato dall’associazione Mare Libero - Intanto sulle spiagge di ostia sono ricomparse le inferriate sul muretto degli ... di ordine pubblico perchè le spiagge rimarrebbero senza servizi e le strutture di fatto abbandonate. Ma secondo la ...