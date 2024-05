Family business forum - Campanari Confindustria | Oggi l’imprenditore deve essere un decatleta

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – "imprenditore è qualcosa che si discosta molto dalla definizione classica di chi semplicementeideare un prodotto o un servizio e veicolarlo e venderlo: l'attività di imprenditore già da tempo va molto oltre e comporta tante cose, a partire dalla responsabilità sociale". Durante il, nella sede della Camera L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive” Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione Fiere, Casaidea: “Artigianato di qualità innovazione e tante idee per abitare l’esterno” Sardegna,...