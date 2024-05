Casteldaccia - ostruiti polmoni vittime

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 9 maggio 2024) 16.29 Le autopsie su tre dei cinque operai morti a(PA), mentre lavoravano alla rete fognaria,hanno confermato la causa del decesso. L'idrogeno solforato, sprigionato dalla fermentazione dei liquami, ha provocato la completa ostruzione dei. Domani le autopsie sugli altri due. Resta in prognosi riservata il sesto operaio. Per l'incidente c'è un primo indagato. Il titolare della ditta che aveva i lavori in subappalto. L'accusa è di omicidio colpo plurimo.